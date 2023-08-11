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السيناتور الفرنسية غوليه تلتقي نائب الخزانة الاميركية في واشنطن.. وتطالب الحكومة الفرنسية بإجراءات ضد ميقاتي

11
AUGUST
2023
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صرحت السناتور الفرنسية ناتالي غوليه المشهورة بمحاربة الفساد وتمويل الارهاب، ناشرة صورة لها مع نائب الخزينة الاميركية في واشنطن "براين نيلسون" والذي أنزل العقوبات الاميركية البارحة المفروضة على محافظ البنك المركزي اللبناني السابق رياض سلامة والمتآمرين معه في مخطط الفساد الدولي ، معتبرةً إنها خطوة حقيقية في المعركة ضد الفساد في لبنان، إنه إنجاز لمحاربين الفاسد المدعي العام المالي في جبل لبنان القاضية غادة عون، والناشط بمحاربة الفساد في لبنان عمر حرفوش.
 
واللافت في تصريحها انها تبنت هذا العقوبات وكأنها نتيجة مباشرة لجهودها كما تبنت منذ فترة قصيرة رفض موفد الخماسية ( فرنسا، قطر، الولايات المتحدة الاميركية والمملكة العربية السعودية) سفير فرنسا السابق جان ايف لودريان والذي امتنع عن لقاء رئيس حكومة لبنان نجيب ميقاتي لانه استخدم سلطته السياسية باصدار مذكرة توقيف غير عادلة بحق عمر حرفوش الذي تحميه اوروبا واميركا.
وتطالب السيناتور غوليه حكومة فرنسا بأخذ إجراءات اوروبية رسمية ضد ميقاتي خلال مداخلتها بمؤتمر عن لبنان نُظم داخل البرلمان الاوروبي .
 
وكانت اصدرت الخزينة الاميركية البارحة قرار عقوبات ضد رياض سلامة وابنه ندي وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك وعشيقته الاوكرانية المقيمة بباريس انا كازاكوفا، وجمدت اموالهم واملاكهم حول العالم، بعد أن انضمت لهم كندا وبريطانيا، على خلفية التحقيقات الاوروبية بما يخص الفساد عن طريق عصابة اجرامية، الاثراء غير المشروع واستخدام السلطة لمصالح شخصية .
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