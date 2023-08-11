أسرار الصحف ليوم الجمعة 11 آب 2023

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال مصدر حقوقي إن العقوبات الأميركية الكندية البريطانية على الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة وشمولها كل فريقه الشخصي والعائلي والمالي إعلان نهاية مرحلة بدأت بدروع التكريم وانتهت بالعقوبات يجب أن تكون درساً لكل من يتوهم أن الأميركيين يحفظون الجميل للذين يعملون لحسابهم. فالعكس هو الصحيح لأن الأميركيين هم مَن يسدل الستار على هؤلاء عندما تنتهي المهمة.

خفايا

قالت مصادر حزبية إن مسؤولاً كتائبياً بارزاً يتكرّر كثيراً في التقارير التي تتحدّث عن الدور التحريضي في افتعال الصدام مع فريق حماية الشاحنة خلال ساعتين قبل إطلاق النار، ولفتت إلى أن عبارة نريد أن نعرف ماذا في الحمولة التي تكررت من الكتائبيين المشاركين في الصدام تردّدت لاحقاً على ألسنة المسؤولين والنواب الكتائبيين دون سواهم ما لفت النظر عن سبب الإصرار؟



اللواء: أسرار

لغز

لم تتجاوز مساهمة أحد الصناديق الضامنة في تغطية منحة جامعية الـ40 دولاراً من اصل ما يتجاوز الـ10 آلاف دولار!



همس

حسب تقارير وصلت إلى بيروت، فإن الوضع في المخيمات ما يزال يحتفظ بدرجة عالية من الخطورة..

نداء الوطن: خفايا

يؤكد وزير ينتمي إلى تيار موالٍ امتعاض تياره من دولة أجنبية بسبب سلوكها الرئاسي والذي يدعم مرشحاً معيناً ويسحب دعمه من دون تبرير الأسباب.

لوحظ أنّ الإعلام السوري استعاد لهجة التصويب على بعض الدول العربية بعد فرملة اندفاعة الانفتاح التي قادتها بعض العواصم منذ مدّة.