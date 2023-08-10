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القومي: نرفض الهجوم على الجيش والمقاومة

10
AUGUST
2023
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اشاد الحزب السوري القومي الاجتماعي في بيان، ب "دور الجيش اللبناني في حماية لبنان وضمان وحدة أراضيه وسلامة الشعب فيه من كفرشوبا الى مختلف المناطق في الكيان اللبناني"، واكد أنه "لولا الدور الذي قام به الجيش لكان الكيان اليوم يرزح تحت وطأة القتل والدمار اللذين أهلكاه".

وإذ رفض الحزب "الهجوم على الجيش"، وضع "تصريحات البعض المُجيِش للفتنة في خانة التحريض على لبنان وعلى الشعب، بنوايا واضحة لا تخدم إلا أفكار التقسيم من خلال استهداف المؤسسة الضامنة لوحدة الكيان".

اضاف: "وانطلاقًا من قاعدة الجيش والشعب والمقاومة، إن الاعتداء على شاحنة للمقاومة تنقل عتادها عن طريق الكحالة ليس تفصيلاً عرضياً، ومن واجب المواطن في هذا الكيان المُعرض كُل لحظةٍ للاحتلال من عدُوٍ يحتلُ اصلاً جزءاً من ارضه، هو حماية هذا السلاح، الذي يدافع عن الشعب كُله باختلاف طوائفه ومناطقه وهذا أمرٌ حاضرٌ في ذاكرة الشعب منذ الـ 2006 وقبلها، وسيستمر حُكماً رغم كُل محاولات فصل فئات الشعب عن بعضها وتأليب بعضها ضد المقاومة".

وختم: "إن وحدة المُجتمع بمنأى عن طوائف أبنائه وانتماءاتهم السياسية هو السبيل الوحيد لوقف إراقة الدماء، وما الحرب الأهلية التي لن يسمح الحزب السوري القومي الاجتماعي بعودتها، إلا شماعة البعضِ عند الإفلاس. وعليه، يدعو القوميين خصوصاً وشعبنا في لبنان عموماً الى عدم الانجرار للفتنة الداخلية والحؤول دون تحقيقها دفاعا عن لبنان واللبنانيين في وجه مشاريع العدو الداخلية".

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