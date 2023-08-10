حسن خليل: ها هو رياض سلامة على لائحة العقوبات...

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كتب حسن أحمد خليل:

ها هو رياض سلامة على لائحة العقوبات..

فليذهب الى الجحيم كل من غطاه...

ماذا سيقول كل من قدم له حماية..

ماذا سيفعل كل قاضي حقير غطى جرائمه، وتغاضى عنه..؟

ماذا ستقول المحطات التلفزيونية الثلاثة المرحة.. ؟

ماذا سيقول كل الضيوف على برامج التفاهة..

نحن الان نسال: صار الوقت وهلق شو..

لقد جعلتمونا نتمنى الخلاص ولو من الخارج..

لعنكم الله جميعا لما فعلتموه في وطني..

ولانكم قادرون على اراقة الدماء، والتامر كما فعلتم دوما، وتاجيج المذهبية لحجب الرؤية، لن نطمئن الا برحيلكم..

الم تكتفوا استعباد وظلم وتجبر وجبروت..؟

وان غدا لناظره قريب..

ولا يبقى الا وجه ربك ذو الجلال والاكرام..

الى حينها الله يلطف بلبنان، ويحميه من اعداء الخارج، واعداء الداخل... ومن سذاجة وهبل بعض مواطنيه الذين لم ولن يتعلموا من التاريخ..