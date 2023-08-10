لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين التقت وفدا برلمانيا إيرانيا وآخر خليجيا اقتصاديا

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التقت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية برئاسة النائب الدكتور فادي علامة وفدا من لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في إيران، برئاسة رئيس لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان الإيراني النائب وحيد جلال زادة، بحضور السفير الإيراني مجتبى أماني.

وعرض الجانبان "العلاقات المشتركة بين برلماني البلدين".

وتحدث علامة فأمل "أن تكون هذه الزيارة خطوة إضافية في سبيل تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين، خصوصا بعد التطور الإيجابي في التقارب بين الجمهورية الإسلامية الايرانية والمملكة العربية السعودية، وما رافقه من الانفتاح العربي على سوريا وانعكاساته الايجابية على المنطقة وعلى المستويات كافة، ومنها لبنان الذي يجب أن يستفيد من هذه الأجواء الإيجابية التي ننظر إليها بكثير من الترحيب في تثبيت هذه الخطوة البناءة بين إيران والسعودية، إضافة إلى التطلع إلى إرساء تقدم في الملف النووي، والذي من شأنه المساهمة أكثر في فرض أجواء التهدئة في المنطقة".

وشدد على "السياسة التي ينتهجها لبنان مع الدول العربية والإقليمية والغربية الصديقة، مع تأكيد تعزيز دور الديبلوماسبة الاقتصادية في سبيل تطوير دعم اقتصاد وطننا وتشجيع الاستثمارات".

كذلك شدد الوفد الإيراني على "الوقوف الدائم بجانب لبنان دولة وشعبا".

وكان علامة استقبل، في وقت سابق، رئيس بيت الكويت للأعمال الوطنية ورئيس مجلس إدارة "خليجيون في حب مصر" الدكتور يوسف العميري.

وأشاد علامة ب"العلاقات المتميزة بين الكويت ولبنان"، مثمنا "جهود الكويت الداعمة للشعب اللبناني والاقتصاد اللبناني منذ سنوات طويلة"، لافتا إلى "ما يربط البلدين من علاقات وطيدة على كل المستويات، وفي كل المجالات".

من جهته، عرض العميري "نموذج خليجيون في حب مصر كمثال ناجح عن الديبلوماسية الشعبية التي تربط أواصر المحبة والمودة بين الشعوب العربية".

ودعا العميري "لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب اللبناني إلى دعم نموذج مماثل في لبنان، لدعم العلاقات الخليجية - اللبنانية، وكذلك لجلب الاستثمارات الخليجية إلى السوق اللبنانية لدعم الاقتصاد وتنمية العلاقات على كل المستويات".