بيان من رفاق داني شمعون عن حادثة الكحالة

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صدر عن النمور رفاق داني شمعون البيان التالي

أن لبنان يتعرض لمؤامرة خطيرة تهدف إلى زعزعة الاستقرار الداخلي وخلق شرذمة قوية بين مكونات الوطن لتمرير توطين الفلسطينيين ودمج السوريين وبدأت ملامحها خلال الفوضى التي حصلت تحت شعار الثورة واختفاء أموال الناس في المصارف وأوضاع اقتصادية مزرية وضعت لبنان وغالبية اللبنانيين بفقر قاسي وصولا إلى تأزم سياسي وعدم قدرة لبنان على انتخاب رئيس للجمهورية ومحاولات السطو على ما تبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية تحت ذريعة تسوية أوضاع الناس إلى الاشتباكات التي حصلت في مخيم عين الحلوة وبيانات خارجية عربية تقلق اللبنانيين الى أن حصلت حادثة مؤسفة ومؤلمة وإطلاق نار في الكحالة عرين المقاومة وأدت إلى قتل أحد أبناءها فادي بجاني واننا إذ نستنكر ما حصل وهو نتيجة وضع غريب لا مثيل له في أي دولة بالعالم واننا ننبه المستغلين للدم والمستغلين بالسياسة من الاستمرار في تضليل الرأي العام واعطاء المجال الجيش اللبناني بالقيام بالتحقيقات اللازمة لمعاقبة بقوة المسؤولين عن هذه المأساة من أي جهة أو حزب مهما علا شانه واننا نستنكر حملة التشكيك بالجيش من البعض هذا البعض الوصولي والمستغل الذي ينتهز مثل هكذا احداث لبث التفرقة وخلخلة الوضع موهوما باستعادة دور لن يعود بفعل اخطاءه التاريخية واخيرا نقف إلى جانب اهلنا في الكحالة وإلى جانب الجيش اللبناني الذي لنا ملء الثقة بادائه ونقف إلى جانب عائلة فادي بجاني

رحم الله فادي بجاني وصبر أهله وأبناء الكحالة الأبية