living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شو الوضع؟ "كوع" الكحالة بين الإستثمار والإصرار على الحقيقة ومنع الفتنة... باسيل يذكّر بضرورة الإستراتيجية الدفاعية لحمايةٍ وطنية وعقوبات دولية على سلامة!

10
AUGUST
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

وكأن التحذيرات الدبلوماسية كانت مستندة إلى وقائع أو معلومات أمنية، في ظل ما انقلب إليه المشهد اللبناني بالأمس، متواصلاً اليوم في فصولٍ بين الحقيقة والشائعات. وقد شاءت الصدفة، واستثمارها لاحقاً، إلى أن يعود "كوع الكحالة" الشهير إلى الواجهة، لكن اليوم بين فئات من الوطن الواحد، وليس كما كان عليه الحال في 1969 والسبعينات حين كانت المواجهة بين اللبنانيين والمنظمات الفلسطينية المسلحة. وبطبيعة الحال في حوادث مماثلة، غابت الحقيقة الكاملة عما حصل من إطلاق نار بالأمس بالكحالة، وأدى إلى سقوط أحد أبنائها، وعنصر من حزب الله يرافق الشاحنة التي انزلقت ما أدى إلى استنفار الوسائل الإعلامية المعروفة التوجه، ومن ثم مواطنين من الكحالة.

ذلك أنه على الرغم من الفيديوهات المتداولة من الأطراف كافة، لم يُعرَف بعد في شكل جازم من أطلق الرصاصة الأولى ما أدى إلى تطور التضارب ورمي الحجارة إلى تبادلٍ لإطلاق النار. بيان قيادة الجيش كان مقتضباً ولم يدخل في التفاصيل. الحقيقة الثابتة، أن حدث الكحالة تحول إلى حدث استثماري لبعض الفئات السياسية من جهة، وإلى توترٍ لدى مناصري حزب الله. وفي وقتٍ تعمَّد بعض نواب "القوات" توجيه السهام نحو التيار الوطني الحر كالعادة، أكَّد "التيار" مواقفه الواضحة بوقوفه إلى جانب أهالي الكحالة في مصابهم الأليم. فالنائب سيزار أبي خليل أكد منذ ليل أمس ضرورة تحقيق العدالة وكشف الحقيقة عبر أجهزة الدولة، في الوقت الذي كان فيه زميله النائب سليم عون يعلن التضامن مع الكحالة، ويدعو إلى عدم الإنزلاق نحو الفتنة. وقد سارعت لجنة الإعلام في "التيار إلى التضامن مع الكحالة وتأكيد الثقة بأجهزتة الدولة، كما رفضت أي إستغلال مشددة على "أن أي فتنة هي بمثابة انتحار جماعي". أما رئيس "التيار" الوزير جبران باسيل فاستحضر في تغريدة له "كوع الكحالة" كرمز "للصمود والعنفوان"، فاتحاً في دلالات حادثة الكحالة النقاش في ضرورة وضع الإستراتيجية الدفاعية كعامل حماية وطني للمقاومة وتنظيم للسلاح، ومشيراً بوضوح إلى أن وحدة الصف الشيعي لا تكفي لحماية المقاومة من دون إيجاد حماية وطنية.

 

المشهد الأمني استتبع اليوم بنشر أحد المواقع خبراً عن "محاولة اغتيال" لوزير الدفاع موريس سليم بتعرض سيارته لإطلاق نار في جسر الباشا - الحازمية، وقد تداولت وسائل الإعلام هذا الخبر وسط انتشار شائعات كثيفة عن الموضوع، إلى أن أظهرت الصور إصابة سيارته برصاصة واحدة، في الوقت الذي كان فيه الرصاص يشتعل من تشييع عنصر حزب الله أحمد قصاص في روضة الشهيدين.

هذا وقد كان الكلام الصادر عن شقيق قصاص في خلال التشييع، حريصاً على التمسك بالعلاقات الإسلامية – المسيحية وتطويق الفتنة، وبالتوازي أصدرت عائلة فادي البجاني بياناً نبهت فيه من إطلاق الرصاص كما دعت وسائل الإعلام إلى نشر أي معلومات من دون الرجوع إليها.

 

وفي وقت انشغلَ اللبنانيون بالتوتر الأمني والشائعات، توجّهت الأنظار إلى العقوبات الدولية التي فرضت من كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا على رياض سلامة وحاشيته المتورطة في الإرتكابات، وأتى هذا الإجراء بعدما اتخذت رئيسة هيئة القضايا هيلانة اسكندر إجراءً ضد القاضي شربل بو سمرا، ما أدى إلى وقف جلسة استجواب سلامة اليوم. وهذه العقوبات تؤكد أن سلامة سبقى ملاحقاً دولياً وفقد الغطاء السابق له، ما يحوله إلى مُطارَد من العدالة وفشل كل محاولات تبييض صفحته مع شركائه من المنظومة المصرفية – السياسية.

 

 

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   