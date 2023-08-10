قرار "هام" من جمهورية الصين... والخارجية ترحب!

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صدر عن ‏‏وزارة الخارجية والمغتربين بيان جاء فيه: "ترحب وزارة الخارجية والمغتربين بقرار السلطات في جمهورية الصين الشعبية الصديقة، والهادف الى رفع الحظر عن السفر السياحي الجماعي لرعاياها الى لبنان".



ولفت البيان إلى ان "هذا القرار يشجع على تطوير التبادل السياحي بين البلدين، ويفتح آفاقاً اضافية للتعاون والتبادل في شتى الميادين".



وختمت الوزارة بيانها: "وإذ تغتنم وزارة الخارجية والمغتربين هذه الفرصة لتجدد شكرها لجمهورية الصين الشعبية الصديقة، التي لطالما وقفت الى جانب لبنان، خاصة في الظروف الصعبة التي مر بها".