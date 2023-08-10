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قضية اللبنانيين المفقودين والمعتقلين في السجون السورية...الخارجية تعلن انها ستطرح هذا الملف مع غوتيريس

10
AUGUST
2023
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متابعةً لملف المفقودين اللبنانيين في سوريا، تسلّمت اليوم وزارة الخارجية والمغتربين، كتاباً من وزارة العدل يتضمّن التقرير الذي أعدته "لجنة معالجة قضية اللبنانيين المفقودين والمعتقلين في السجون السورية" والذي وجه في العام 2008 إلى كلّ من فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة ورئيس لجنة حقوق الانسان في المجلس النيابي.
تعلن وزارة الخارجية والمغتربين، وبعد التشاور مع دولة رئيس الحكومة، أنها ستطرح هذا الملف مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لإدراجه ضمن أعمال "المؤسسة المستقلة" التي أنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 23/6/2023 "والتي تُعنى بالمفقودين والمخفيين قسرياً في سوريا"، بعد عام 2012.
تُشدّد وزارة الخارجية والمغتربين على تعاونها الكامل مع الأمم المتحدة لحل قضية المفقودين اللبنانيين والمخفيين قسرياً فور اعتماد آلية تنفيذية أممية لمعالجة هذه القضية المزمنة.

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