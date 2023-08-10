بوصعب: تم البحث بـ 5 بنود خلال اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب

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أعلن نائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب أنه تم البحث بـ 5 بنود رئيسية على جدول أعمال جلسة هيئة مكتب مجلس النواب التي عقدت في عين التينة على رأسهم موضوع الصندوق الإئتماني.

وبعد اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب، كشف بوصعب أنه تم البحث أيضاً بأهمية اقرار الاتفاقية التي تتعلق بالمركز الرئيسي للصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر، لافتاً الى أنه اذا لم تقر هذه الاتفاقية سيخسر لبنان هذه الفرصة وسينتقل المركز من بيروت الى الخارج.

بوصعب شدد على أنه يجب اقرار قانون مشروع انتاج الطاقة الموزعة، لأن قرض البنك الدولي هو حوالي 200 و 300 مليون دولار ولبنان بأمس الحاجة اليه خاصة في ظل الوضع القائم في ملف الكهرباء.

وأضاف بوصعب: تم البحث أيضاً من الجلسة السابقة بقانون الكابيتال كونترول الذي اقر في الهيئة العامة ولكن قد يكون هناك فرصة للاستماع الى الحاكمية الجديدة لمصرف لبنان في حال كان هناك اي ملاحظات جديدة.

وتطرق بوصعب أيضاً الى العريضة النيابية التي وقعها عدد من النواب لمناقشة قرار البرلمان الاوروبي لابقاء النازحين، بحيث تم اتخاذ القرار عن الشعب اللبناني ونحن لن نقبل فيه، سائلاً: بأي حق وعدالة يأخذ البرلمان الأوروبي قرار ابقاء النازحين في لبنان.

وكشف بوصعب أن الهيئة طالبت بري بوضعهم بأجواء الأحداث الأمنية الخطيرة التي وقعت في الأيام الماضية التي قد تأخذ البلاد الى مكان لا يريده أحد.

ولاحقاً دعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى جلسة عامة تشريعية في تمام الساعة 11 من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 17 اب 2023، وذلك لمناقشة المشاريع والإقتراحات المدرجة على جدول الأعمال.