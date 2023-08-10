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أميركا وكندا وبريطانيا تعلن فرض عقوبات على سلامة و3 من مساعديه بينهم شقيقه رجا

10
AUGUST
2023
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أعلنت السلطات البريطانية أنها فرضت، بالتنسيق مع الولايات المتحدة وكندا، عقوبات على الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة و3 من مساعديه (ماريان الحويك وآنا كوساكوفا)، بينهم شقيقه رجا سلامة، لتهريبهم أكثر من 300 مليون دولار من أموال البنك المركزي لتحقيق مكاسب شخصية.

ودعا وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني اللورد طارق محود أحمد قادة لبنان إلى إجراء إصلاح حقيقي على وجه السرعة ومحاربة الفساد، لوضع لبنان على طريق الانتعاش الاقتصادي.

 

وأشار إلى أن "سلامة وأعوانه المقربون سرقوا اللبنانيين وحرموهم من الموارد الضرورية لاستقراره الاقتصادي والاجتماعي"، موضحاً أن "هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها حكومة المملكة المتحدة نظام العقوبات العالمي لمكافحة الفساد ضد الأفراد المتورطين في الفساد في لبنان".

وأوضح البيان الصادر عن السلطات البريطانية أن هذه الإجراءات لا تشمل المصرف المركزي أو العلاقة بين المملكة المتحدة والمصارف اللبنانية.

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