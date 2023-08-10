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بيان من عائلة فادي بجاني: هذا ما طلبته من المشيعين ووسائل الإعلام!

10
AUGUST
2023
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بعد المصاب الجلل الذي ألمّ ببلدتنا العزيزة و وطننا الحبيب لبنان، يُعلن أبناء الكحاله، و عائلة الشهيد فادي بجاني ما يلي:
أولاً: وداع الشهيد فادي، تم تحديده نهار الجمعة 11/08/2023 كما يأتي:
1. الساعة الحادية عشرة وصول الجثمان و إستقباله على كوع الكحاله، لذا نطلب من المحبين التجمّع إبتداءً من الساعة العاشرة.
2. الساعة الرابعة بعد الظهر إقامة مراسم الدفن و الصلاة على راحة نفس شهيدنا البطل في كنيسة مار أنطونيوس الرعائية.

ملاحظة: نزولاً عند رغبة العائلة، سوف تكون مراسم التشييع شعبية و من دون أي مراسم بروتوكولية.
و كذلك تطلب العائلة من جميع المحبّين المشاركين في التشييع عدم إطلاق الرصاص إطلاقاً حفاظاً على جلالة الموقف.
ثانياً: نطلب من القوى الأمنية تحويل السير عن الطريق العام و السماح فقط للمشاركين في التشييع بالوصول الى البلدة.
ثالثاً: إن كوع الكحاله له رمزية كبيرة لدى أبناء البلدة خاصةً و لبنان عامةً، لذا نتمنى من الجميع سياسيين كانوا أم مواطنين عاديين توخّي الدّقة خلال إبداء الرأي.
من هنا نطلب من جميع وسائل الإعلام، أياً يكن نوعها، عدم أخذ أي تصاريح خلال مراسم التشييع.
رابعاً: إن عائلة الشهيد إذ تشكر جميع الذين تضامنوا معها، تلفت النظر الى أن كل موقف يتعلّق بما حصل يصدر عنها فقط.

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