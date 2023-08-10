تبقى الكحالة وكوعها رمز العنفوان والصمود... الوزير باسيل: دلالة ما حصل كبيرة على أهمية الإستراتيجية الدفاعية لأن الوحدة الوطنية أكبر

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غرد الوزير جبران باسيل عبر منصة "أكس":

كوع الكحالة له رمزيّته النضالية الكبيرة بوجداننا كلّنا، ويلّي صار مبارح له دلالته الكبيرة بأنّه في اماكن ومواقع وشعب عصيّ على اي اساءة، ويدلّ على أهميّة ان تكون المقاومة محتضنة من الشعب اللبناني، والا بتفقد مناعتها وقوّتها – بيحمي لها ظهرها شعب مش شخص. الدلالة كبيرة بأنه ما بيكفي يكون في وحدة شيعية ،على اهميتها، حتى المقاومة تكون بخير والبلد بخير – الوحدة الوطنية بتبقى اكبر وامنع. الدلالة كبيرة على اهمية الاستراتيجية الدفاعية الوطنية يلّي بتنظّم موضوع السلاح، حتى ما حدا يشعر بخطر منه بأي منطقة بلبنان. الطرقات والتواصل بقلب البلد اهم بكتير من المحاور والممرّات والمعابر خارجه. صدّقوني هيك، رحمةً بالبلد وشهداؤه، والله يرحم شهداء مبارح. ابو يوسفبيبقى مرافقنا، وبتبقى مسئوليّتنا منع الفتنة وبتبقى الكحالة وكوعها رمز العنفوان والصمود.