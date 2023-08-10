لجنة الإعلام في التيار الوطني الحر: نتضامن مع أهل الشهيد بجاني والكحالة ونرفض استغلال الأحداث لأن الفتنة انتحار جماعي

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صدر عن لجنة الاعلام والتواصل في التيار الوطني الحر البيان التالي:

ما حصل عند كوع بلدة الكحالة جرس انذار للخطر المحدق بدولة تتحلّل ومجتمع يتشنّج.

رحم الله "ابو يوسف" فادي بجاني وكل ضحية سقطت نتيجة قصور من حزب الله او القوى الامنية ومحاولة استغلال من المزايدين من سياسيين واعلاميين.

اننا اذ نعزي اهل الشهيد بجاني وعموم أهالي الكحالة الحبيبة نعلن تضامننا معهم، ونعتبر الدولة بأجهزتها الأمنية والقضائية مسؤولة عن ضبط الوضع واجراء التحقيقات وكشف الحقيقة وأسباب التأخر في معالجة ذيول الحادثة ومحاكمة اي مرتكب ومقصّر.

ان التيار يرفض كل انفعال واستغلال للحادثة المؤلمة بهدف توتير الاجواء والتسبب بفتنة يسعى اليها كثيرون في الداخل والخارج.

ان اي استغلال للاحداث، طارئة كانت او مفتعلة، يدعونا كلبنانيين الى الاسراع في حل مشاكلنا، فقط بالحوار البنّاء والهادف، لأن اي فتنة هي بمثابة انتحار جماعي سيعمل التيار مع العقلاء على منعها.