living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الأب ميشال السغبيني...رئيسًا جديدًا للجامعة الأنطونية

10
AUGUST
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

انتخب الرئيس العامّ للرهبانيّة الأنطونيّة المارونيّة قدس الأباتي جوزف بو رعد ومجلس مدبّريه الأب ميشال السغبيني رئيسًا جديدًا للجامعة الأنطونيّة لولاية ستّ سنوات، خلفًا للأب ميشال جلخ.

السيرة الذاتية للأب ميشال السغبيني

الأب ميشال السغبيني من مواليد بلدة تربل البقاعية، دخل الرهبانيّة الأنطونية عام 1986 وأبرز نذوره فيها سنة 1999. درس اللّاهوت في الجامعة الكاثوليكيّة في ليون في فرنسا، وحاز على شهادة الدكتوراه في الدراسات العربيّة والإسلاميّة والحوار الإسلاميّ المسيحيّ من المعهد البابويّ للدراسات العربيّة والإسلاميّة-روما.
سيم كاهنًا عام 2001.
عيّن قيّمًا لدير مار أشعيا – روما من العام 2005 وحتى ال2006، ومديرًا للدروس في جماعة الإخوة الدارسين في دير مار أشعيا – روما من العام 2013 حتى العام 2017، ومن العام 2009 وحتّى العام 2014 عيّن مديرًا للدروس ونائبًا لرئيس المعهد البابويّ للدراسات العربيّة والاسلاميّة-روما.

ومن العام 2017 حتى العام 2018 عيّن نائبًا لرئيس جماعة دير سيّدة الزروع في الجامعة الأنطونيّة، ومديرًا للدروس في كلّيّة العلوم اللاهوتيّة والدراسات الرعائيّة فيها، ورئيس مكتب الشؤون الطلابيّة في الجامعة الأنطونيّة.

ومن العام 2018 حتى العام 2020 عيّن قيّمًا على دير مار أنطونيوس في بانياس في سوريا، ورئيسًا عليه من العام 2020 حتى 2023.

أستاذ جامعي في اللّغة العربيّة وتاريخ الكنائس الشرقيّة، والفقه الإسلاميّ.
عضو في هيئة تحرير المجلة العلميّة "دراسات عربيّة إسلاميّة" Islamochristiana، وكذلك في مجلة "دراسات عربيّة" Etudes Arabes.

ترّحب عائلة الجامعة الأنطونيّة برئيسها الجديد وتتمنّى له وافر التوفيق والنجاح في منصبه الجديد لإدارة الجامعة بحكمة والعمل على تقدّمها وازدهارها. كما تشكر رئيسها السابق على الجهود التي بذلها لرعاية الجامعة وأفرادها خلال الأزمات فضلًا عن إعلاء شأن الجامعة على مختلف الأصعدة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   