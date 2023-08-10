الأب ميشال السغبيني...رئيسًا جديدًا للجامعة الأنطونية

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انتخب الرئيس العامّ للرهبانيّة الأنطونيّة المارونيّة قدس الأباتي جوزف بو رعد ومجلس مدبّريه الأب ميشال السغبيني رئيسًا جديدًا للجامعة الأنطونيّة لولاية ستّ سنوات، خلفًا للأب ميشال جلخ.

السيرة الذاتية للأب ميشال السغبيني

الأب ميشال السغبيني من مواليد بلدة تربل البقاعية، دخل الرهبانيّة الأنطونية عام 1986 وأبرز نذوره فيها سنة 1999. درس اللّاهوت في الجامعة الكاثوليكيّة في ليون في فرنسا، وحاز على شهادة الدكتوراه في الدراسات العربيّة والإسلاميّة والحوار الإسلاميّ المسيحيّ من المعهد البابويّ للدراسات العربيّة والإسلاميّة-روما.

سيم كاهنًا عام 2001.

عيّن قيّمًا لدير مار أشعيا – روما من العام 2005 وحتى ال2006، ومديرًا للدروس في جماعة الإخوة الدارسين في دير مار أشعيا – روما من العام 2013 حتى العام 2017، ومن العام 2009 وحتّى العام 2014 عيّن مديرًا للدروس ونائبًا لرئيس المعهد البابويّ للدراسات العربيّة والاسلاميّة-روما.

ومن العام 2017 حتى العام 2018 عيّن نائبًا لرئيس جماعة دير سيّدة الزروع في الجامعة الأنطونيّة، ومديرًا للدروس في كلّيّة العلوم اللاهوتيّة والدراسات الرعائيّة فيها، ورئيس مكتب الشؤون الطلابيّة في الجامعة الأنطونيّة.

ومن العام 2018 حتى العام 2020 عيّن قيّمًا على دير مار أنطونيوس في بانياس في سوريا، ورئيسًا عليه من العام 2020 حتى 2023.

أستاذ جامعي في اللّغة العربيّة وتاريخ الكنائس الشرقيّة، والفقه الإسلاميّ.

عضو في هيئة تحرير المجلة العلميّة "دراسات عربيّة إسلاميّة" Islamochristiana، وكذلك في مجلة "دراسات عربيّة" Etudes Arabes.

ترّحب عائلة الجامعة الأنطونيّة برئيسها الجديد وتتمنّى له وافر التوفيق والنجاح في منصبه الجديد لإدارة الجامعة بحكمة والعمل على تقدّمها وازدهارها. كما تشكر رئيسها السابق على الجهود التي بذلها لرعاية الجامعة وأفرادها خلال الأزمات فضلًا عن إعلاء شأن الجامعة على مختلف الأصعدة.