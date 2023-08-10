"يقودونكم كالغنم الى المسلخ".. السّيّد: الوعي ثم الوعي ثم الوعي!

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غرّد اللواء النائب جميل السيد في حسابه عبر تويتر وقال: "ربما اليوم من اول واجبات اللبنانيين واللبنانيات من عمر ٦٠ سنة وما فوق أن يخبروا أبناءهم وأحفادهم من اصحاب الرؤوس الحامية اليوم أن الانجرار الى الحرب الاهلية والفتنة ليس نزهة بل ثمنه باهظ عليهم وعلى مستقبلهم والبلد…"



وأضاف: "اما السياسيون الذي يحملون اليوم راية التحريض فمعظمهم طائفيون وتُجّار دمّ، يحرضونكم على بعض بينما يتحاورون ويتصالحون في المجلس النيابي والحكومات والتعيينات والحصص والسمسرات، ثم يقودونكم كالغنم الى المسلخ ثم يسمّونكم شهداء…"

وأكمل: "الوعي ثم الوعي ثم الوعي، وأتركوا الجيش يقوم بواجبه…"