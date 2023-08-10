سلامة يهدي قاضياً 5 ملايين دولار!

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أول من أمس، نقل تحالف متحدون عن حاكم مصرف لبنان الوكيل وسيم منصوري، أن الأخير تحدّث عن قيام رياض سلامة بـ«تهريب 350 مليون دولار في الـ 15 يوماً قبل انتهاء ولايته فقط». وهذا الأمر لو صحّ، فإنه يرتّب على منصوري الكشف عن أسماء الذين طاولتهم عملية التهريب، والكشف عما سبقها من عمليات مماثلة، ولا سيما أن منصوري ردد في أكثر من مناسبة أن عمليات تهريب الودائع لم تتوقف. وهذا الأمر بات يردّده الآن، مصرفيون عدّة، إذ يقولون في مجالسهم إن سلامة أوعز إليهم على فترات متنوّعة إجراء تحويلات من حسابات الودائع في لبنان إلى حسابات خارجية. تقول المعلومات، إنه قد استفاد من هذه العمليات بعض النافذين وأبرزهم قاضٍ معروف يشغل أكثر من موقع وظيفي نُفذت لحسابه عملية بقيمة 5 ملايين دولار.