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عناوين الصحف ليوم الخميس 10 آب 2023

10
AUGUST
2023
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الأخبار: الأسد: لتجديد أدوات العمل القومي

فنون الفتنة من عين إبل إلى الكحّالة

ابن عكار كُسر ظهره وتُرك من دون علاج | سفارة عوكر: إذلال العمّال

 

 

 

 

الديار: الملف الرئاسي استردته واشنطن ولودريان «خفت همته» والرياض غير مهتمة
حزب الله ينتظر مقترحات باسيل خطيا... «طابور خامس» وراء التهويل
عرض اميركي للرياض: التطبيع مع «اسرائيل» مقابل مكتسبات للفلسطينيين في «الضفة»

 

 

 


نداء الوطن: أنباء عن تقاطع "الحزب" و"التيار" رئاسياً وناجي البستاني بدلاً من فرنجية
الأمن الفالت... إغتيال جنوباً وحادث خطير على كوع الكحّالة

 

 

 


الجمهورية: لودريان يعود بطرح جديد

 

 

 

 


النهار: مسلسل ترهيبي يتجول بالسلاح السافر: اغتيال في عين إبل وفتنة في الكحالة!

 

 

 


اللواء: إنقلاب شاحنة لحزب الله في الكحالة يؤجج التوتر مع الضاحية
الجيش ينجح بـ«ضبط الوضع» بعد سقوط قتيلين من الحزب والأهالي وشعارات ضد إيران

 

 

 


l'orient le jour: Camion du Hezbollah renversé à Kahalé: deux morts par balles

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