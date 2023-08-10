أسرار الصحف ليوم الخميس 10 آب 2023

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

دعت مصادر مصرفية للتوقف بإمعان أمام صمود سعر الصرف رغم تزامن أحداث سلبية ضخمة كانت كل واحدة منها كافية لانهيارات دراماتيكية في سعر الصرف، فرحل حاكم المصرف السابق رياض سلامة الذي قيل إن رحيله يتكفل برفع سعر الدولار الى 300 الف ليرة، ووقعت اشتباكات عين الحلوة وامتدت لأيام ورافقتها شائعات عن التوسّع وصدرت بيانات السفارات الخليجية حول أحداث أمنية ودعوة الرعايا للمغادرة وتحسّن سعر الصرف رغم كل ذلك.

خفايا

أكدت مصادر أمنية أن حمولة الشاحنة التي انقلبت في الكحالة كانت عتاداً لوجستياً ليس بينه سلاح ولا ذخائر، بدليل توقيت عبورها ووجود سائق ومرافق وحدهما في الشاحنة، وأن بث الشائعات لتغطية الاعتداء على الشابين وتحويله إلى مدخل للتصويب على المقاومة وسلاحها كان من فعل قوى سياسية وجدت في الحادثة فرصة للتحريض العدائي واستنفار العصبيات.



اللواء: أسرار



غمز

وجد وزير مقرَّب من جهة حزبية صعوبة في ترتيب لقاء له مع مسؤول رسمي، بعد اتصالات متعددة.



همس

تحاول عواصم كبرى ودول إقليمية النأي بنفسها عن الاستحقاق الرئاسي، أقلُّه على المستوى العلني..

نداء الوطن: خفايا

يؤكد وزير ينتمي إلى تيار موالٍ امتعاض تياره من دولة أجنبية بسبب سلوكها الرئاسي والذي يدعم مرشحاً معيناً ويسحب دعمه من دون تبرير الأسباب.

لوحظ أنّ الإعلام السوري استعاد لهجة التصويب على بعض الدول العربية بعد فرملة اندفاعة الانفتاح التي قادتها بعض العواصم منذ مدّة.