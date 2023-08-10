الحوار بين الحزب والتيار حقق أهداف عدة...

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت البناء:

مصادر متابعة للحوار بين التيار الوطني الحر وحزب الله، تشير لـ«البناء» الى أن «الحوار بين الحزب والتيار يتم بجدية كاملة وحقق عدة أهداف أبرزها احتواء "الاحتقان" بين جمهوري الطرفين وثانياً استعادة الثقة والاتفاق على استمرار الحوار حتى لو اعترضته خلافات حول مسائل عدة، وثالثاً وضع أسس صلبة للتفاهم في الملف الرئاسي تبدأ من الاتفاق على وجود خلاف وتضييق مساحته ثم بناء قواسم مشتركة».

ولفتت المصادر الى أن نتائج الحوار مرهونة بقدرة الطرفين على تنظيم الخلاف وقدرة حزب الله على تقديم ضمانات للتيار لجهة المطالب التي طرحها النائب جبران باسيل لا سيما الصندوق الائتماني واللامركزية المالية الموسعة.