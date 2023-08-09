رياض سلامة ضائع. انها آخر ابداعات المنظومة، بفرعها القضائي-الأمني، الذي يعتقد انه قادر على الاستمرار في نهج الحماية المحلية الذي كان معتمَدا لشخصية ملاحقة ومدعى عليها بجرائم مالية خطيرة في اكثر من سبع دول حول العالم، وورد اسمُها في النشرة الحمراء للانتربول… وهي ابداعات تعيد الى دائرة الضوء كلاماً قيل قبل مدة عن امتلاك الحاكم السابق تسجيلاتٍ معينة، ربما تشكل اليوم التفسير الوحيد لاستماتة البعض في حمايته من القضاء.

رياض سلامة ضائع. لكنه ليس وحيدا.

فأموال المودعين ضائعة، والتدقيق الجنائي ضائع، والقوانين الاصلاحية ضائعة قبل قانون تشريع الإنفاق، والعدالة في انفجار مرفأ بيروت ضائعة، وعودة النازحين السوريين ضائعة، ورئاسة الجمهورية ايضا ضائعة في دهاليز المصالح الاقليمية والدولية، وزواريب العجز الداخلي، الذي شكل كلامُ سمير جعجع الاخير عن “تحالفات شيطانية” احد آخر مظاهرها، التي تعبّر عن فشله الذريع في ترجمة ما اعتبره انتصارا له في الانتخابات النيابية الاخيرة على المستوى السياسي، على وقع لَكْمة سددها اليه امس الاول احد اعضاء كتلته المضخمة كميل دوري شمعون، الذي استقبل طوني سليمان فرنجية “بالاحضان” في البيت المركزي لحزب الوطنيين الاحرار، ما استدعى تحركاً مضاداً لملحم رياشي اليوم الى السوديكو لتدارك الموضوع.

تبقى اشارة اخيرة، الى ان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يتحدث هذا المساء، خلال المؤتمر الذي يقيمه التيار الوطني الحر في كسروان-الفتوح حول النزوح السوري، بحضور الرئيس العماد ميشال عون، وتنقل ال OTV الكلمة مباشرة على الهواء وعبر فايسبوك.