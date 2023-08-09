living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

البستاني بعد اجتماع لجنة الاقتصاد: يجب تحديث القوانين لتحسين ايرادات شركة الكهرباء

9
AUGUST
2023
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عقدت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب فريد البستاني وبحضور وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض ومدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ووفد من جميعة الصناعيين اللبنانيين والنواب الاعضاء. 

وكان عنوان هذا الاجتماع مناقشة موضوع تعرفة ورسوم الكهرباء الخاصة بالصناعيين، وأشار النائب البستاني عقب الجلسة ان: "الخسائر الكبيرة في خزينة الدولة متعلقة بالكهرباء، ويجب تحديث القوانين لتحسين ايرادات شركة الكهرباء. وتطرقنا في هذا اللقاء الى التعرفة الباهظة التي يدفعها المواطن بسبب التعديات وكلفة وجود النازحين السوريين وبعض المخيمات الفلسطينية".

وأضاف البستاني: "الصناعة لا تقوم بدون وجود العمال الصناعيين، لذلك طلبنا من رئيس الاتحاد العمالي العام استكمال الحوار والنقاش الذي بدأناه اليوم مع معالي وزير الطاقة وشركة كهرباء لبنان لتحسين مستوى شريحة كبيرة من العاملين في هذا القطاع".

ومن ثم طرح البستاني على وزير الطاقة أسئلة كثيرة تتعلق بتخفيض رسوم الكهرباء، والعدادات التي وضعت في المخيمات، وساعات التغذية. وقد أجاب عنها الوزير فياض باسهاب فتحدث عن العمل بصيغة جديدة للتعرفة تمكن شركة الكهرباء من تخفيض الشطر الثابت من الرسوم، كما تطرق الى سياسة الانصاف بالتغدية فمؤسسة كهرباء لبنان تعمل على ضمان أن يكون حجم التوزيع عادلاً لجميع المناطق، ما بين 4 الى 5 ساعات،  بينما تتلقى المناطق التي يقل حجم التعديات فيها عن 10% ساعات تغذية أكثر.

وتحدث الوزير فياض عن خسائر شركة الكهرباء بحسب الاحصاءات التي قامت بها EDF، وهي مجموع الهدر الفني الذي يشكل حوالي 10% والهدر غير الفني الذي هو التعديات على الشبكة  ويشكل حوالي 25% . والأصعب هو تخفيض الهدر الفني لأنه بحاجة الى استثمارات أما الهدر غير الفني فهر بحاجة الى ارادة سياسية واجتماعية وحزم أمني ويتطلب وقت. أما بالنسبة لموضوع اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين، فقد سبق أن أثرنا هذا الموضوع على عدة منصات ومحاضر واجتماعات، ووضعنا حجر الأساس لآلية تعاون مع UNCHR والأونروا لتعيين أشخاص وشركات خاصة لجباية العدادات التي تم وضعها في المخيمات.

وفي النهاية أطلق النائب البستاني صرخةً ناشد فيها أصحاب السوبرماركت وجمعية مستوردي المواد الغذائية للتحلي بروح المسؤولية بالنسبة لأسعار المواد الغذائية وخاصة الأساسية منها، اذ نشهد حالياً انفلاتاً بالأسعار، وخاصة أننا في مرحلة ايجابية من حيث السياسة النقدية والوضع السياحي الجيد الذي يشهده البلد.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   