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تيمور جنبلاط بحث مع كرامي في الاستحقاق الرئاسي

9
AUGUST
2023
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استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، في كليمنصو، النائب فيصل كرامي، على رأس وفد ضم: علاء جليلاتي، زياد شهاب الدين، حمدي درنيقة وعثمان مجذوب، بحضور النائب فيصل الصايغ، أمين السر العام في الحزب ظافر ناصر، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.

وخلال اللقاء، تم عرض "الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية، لا سيما الاستحقاق الرئاسي، والأهمية القصوى لضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت، مع التمسك بتطبيق اتفاق الطائف ومندرجاته".

 

"التوازن الوطني"

ثم استقبل النائب جنبلاط وفدا من لقاء "التوازن الوطني"، ضم: صلاح سلام، المهندس الدكتور مازن شربجي، عبدالله عبدالله، الدكتور أيمن مجذوب، المهندس جهاد الشعار، المهندس رامز بيضون، المهندس أحمد الشعار، المحامي أحمد الجمل، والمحامي صائب مطرجي، بحضور النائب الصايغ، ناصر وحرب، وكان بحث في مختلف التطورات السياسية.

 

سفير النمسا

وإلى كليمنصو أيضا، حضر سفير النمسا رينيه بول امري، بحضور نائب رئيس الحزب زاهر رعد، ناصر وحرب، وكان عرض لمجمل الأوضاع والتطورات العامة.

ريزا

كما استقبل جنبلاط المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، بحضور الصايغ، ناصر وحرب، وتم البحث في الشؤون والمستجدات العامة.

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