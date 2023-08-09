البزري بحث مع نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني الوضع الأمني في عين الحلوة والتعمير

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إستقبل النائب الدكتور عبد الرحمن البزري نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل ، على رأس وفد من الجبهة ضم عضو اللجنة المركزية ومسؤولها في منطقة الجنوب تيسير عمار وعضوا الجبهة احمد الخطاب ومحمود حسن، وذلك في حضور رئيس تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا ماجد حمتو حيث تناول البحث أوضاع مخيم عين الحلوة ومنطقة التعمير جراء الأحداث الأخيرة التي حصلت. وخلال اللقاء شدد الدكتور البزري على أهمية وخصوصية الساحة الصيداوية، ودور المدينة الحاضن للقضية الفلسطينية وعلاقتها الوطيدة بمخيم عين الحلوة، وأهمية هذا المخيم ورمزيته في إثبات حق عودة الشعب الفلسطيني إلى دياره.



وأكد البزري أن "المدينة وأهلها ومنطقة التعمير والمخيم وسكانه قد تضرروا كثيراً بفعل هذه الإشتباكات، وأن الضمانات الحالية التي تحاول تثبيت وقف إطلاق النار لا ترقى بعد الى المستوى المطلوب في تأمين الأرضية الكافية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث والإشتباكات المؤسفة.



وفي هذا السياق إلتقى البزري رئيس "تيار الفجر" الحاج عبدالله الترياقي حيث بحث معه التطورات الأمنية في مدينة صيدا والأحداث المؤسفة التي حصلت في مخيم عين الحلوة ومنطقة التعمير.