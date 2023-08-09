سبل التعاون بين القطاعين العام والخاص...بحثه وزير الزراعة مع وفد الهيئات الإقتصادية

A + A -

بحث وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن في مكتبه، مع وفد الهيئات الإقتصادية الذي ضم : رئيس نقابة مربي الدواجن وليم بطرس، رئيس مجلس ادارة جمعية التجارة العادلة سمير عبدالملك ، مدير الجمعية فيليب عضيمي، رئيس لجنة الزراعة في اتحاد الغرفرفلة دبانة ، منسق لجنة الزراعة في الإتحاد ايلي مسعود وصاحب مصنع نجار و Bytes كارل نجار، في سبل "التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير القدرات، وتوفير الدعم المطلوب لفريق عمل وزارة الزراعة من أجل إعداد الملفات والفحوص المخبرية كافة التي يفرضها الإتحاد الأوروبي، لا سيما من منشأ حيواني للسماح للمنتجات اللبنانية بدخول أراضيه، وفق ما افاد المكتب الاعلامي لوزير الزراعة.