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جبور علق على الفيديو المنتشر لقافلة سوريين: "خلل بالإجراءات التي يقوم بها الجيش"

9
AUGUST
2023
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غرد النائب جيمي جبور عبر حسابه على منصة "اكس":

هذا الفيديو المنتشر لقافلة سوريين يشير بوضوح إلى خلل بالإجراءات التي يقوم بها الجيش لضبط تهريب الأشخاص :

١- الطريق داخلي يربط بلدتي شدرا وعندقت أي بعيد جداً عن الحدود

٢- إجراءات الجيش على الحدود تكاد تكون معدومة فالمعابر مرئية بالعين المجردة من المراكز العسكرية وابراج المراقبة

 ٣- تنحصر الإجراءات العسكرية عند حاجز شدرا وفي محيطه أي في المعابر الناشئة لتجاوز هذا الحاجز والطريق المصورة في الفيديو تدل على ذلك

٤- كل السوريين الذين يلقى القبض عليه يتم إبعادهم الى أحد المعابر غير الشرعية على الحدود ليتولى بعد ذلك المهربون إعادة إدخالهم بعد تدفيعم رسوم إضافية

٥ -المجلس الأعلى للدفاع كان قد أصدر بتاريخ ٢٤/٤/٢٠١٩ مجموعة قرارات منها ترحيل أي شخص يدخل الى لبنان بطريقة غير شرعية وبالتالي تسليمه بواسطة الأمن العام للسلطات السورية وما على قيادة الجيش إلا المباشرة بتنفيذ هذا القرار


لمشاهدة الفيديو: https://twitter.com/jimmy_jabbour/status/1689001605599752192

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