"استقصاء الشمال" توقف شخصين سرقا مبلغا مالياً من أحد المنتجعات السّياحية

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: "بتاريخ 4-8-2023 ادّعى لدى فصيلة البترون في وحدة الدّرك الإقليمي مالك أحد المنتجعات السياحيّة ضدّ شخصين مقنّعَين يرتديان معطفَين وقفّازات، ويحمل أحدهما مسدّسًا حربياً، كانا قد حضرا على متن سيارة نوع هيونداي نوع "I 10" لون أبيض، لوحة تسجيلها من النموذج القديم، وقد دخلا الى "سّناك" المنتجع بعد خلع الأبواب، وسرقا منه حوالي /1،300/ دولار أميركيّ، و /1.500.000/ ليرة لبنانيّة وعلب سجائر، ولاذا بالفرار باتجاه منطقة البترون.

بالتاريخ ذاته، وبعد أقل من /12/ ساعة على حصول عملية السّرقة، ونتيجةً للمتابعة الفورية أوقفت دورية من مفرزة استقصاء الشّمال في وحدة الدرك الإقليمي المشتبه فيهما، على متن السّيّارة المذكورة، في بلدة بقرزلا- عكار، وضبطت بحوزتهما قسماً من المسروقات، وهما:

- ع. س. (مواليد عام 1989، لبناني)

- م. س. (مواليد عام 2004، لبناني)

بالتحقيق معهما، اعترف الموقوف الثّاني (م. س.) باقدامه على القيام بعملية السّرقة برفقة شخص آخر، العمل جارٍ لتوقيفه، واعترف (ع. س.) باحتفاظه بالمسروقات.

كذلك، أوقفت المفرزة المدعو: - و. م. (من مواليد عام 1992، لبناني)، وهو أحد عمّال المنتجع، وذلك للاشتباه بتسهيله عملية السّرقة.

أودع الموقوفون الثلاثة والمضبوطات والسيّارة فصيلة البترون، للتوسّع بالتّحقيق وإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، عملاً بإشارة القضاء المختص".