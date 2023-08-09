احتجاجا على عدم دفع رواتبهم...اعتصام للعمال المصروفين من الشركة المنفذة لمشروع بناء السفارة الأميركية في عوكر

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نفذ العمال المصروفون من شركة "المان إنتربرايز ش.م.ل" المنفذة لمشروع بناء السفارة الأميركية في عوكر مع نقابة عمال البناء ومشتقاتها في بيروت وجبل لبنان ( C.W.S.L ) اعتصامًا رمزيًا أمام مقر الشركة في الأشرفية ، وذلك بحسب بيان لـ ( C.W.S.L )، بعد الجلسة الثالثة التي عُقدت في وزارة العمل ولم تمتثل فيها إدارة الشركة الى تطبيق القوانين ودفع حقوق المصروفين ، ومن أجل ذلك كان توجه نحو تسطير محضر ضبط من وزارة العمل في حق الشركة لمخالفتها القوانين الواضحة و الإساءة في استعمال القوانين وعدم امتثالها لتسليم اللوائح التي طُلب منهم تسليمها من إدارة وكيل الشركة.

وأفاد البيان إلى أنه "تم الإنتقال الى الأشرفية أمام مقر الشركة الرئيسي وتم الاعتصام عند الحادية عشرة والنصف ( 11:30 ) قبل الظهر ، بمشاركة عدد كبير من العمال المصروفين والى جانبهم قيادة النقابة والاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ( FENASOL ) ورفعوا الصوت بوجه هذه الإدارة التي تخلت عن مسؤوليتها الإنسانية بالدرجة الأولى بموضوع طبابة المُصابين في حوادث العمل منذ فترة طويلة وهذا يأتي بمثابة الإعدام لحياتهم ولعائلاتهم ووضعت ذلك برسم أصحاب الشركة".

وحمل رئيس النقابة النقابي كاسترو عبدالله "مسؤولية الإنعكاسات السلبية لعدم معالجة المصابين الى أصحاب الشركة والمدير التنفيذي ومديرة شؤون الموظفين الذين يقومون جميعهم بالتلاعب وطمس الحقائق وبإخفاء التقارير الطبية التي لم يتم تسليمها للمصابين وتحديداً للمُصاب عبدالرحمن الرفاعي الذي يُعتبر بمثابة العامل الميت الحي ".

أضاف:"بناءً وعليه، نُفّذ الاعتصام بمواكبة أمنية كبيرة امام مقر الشركة ، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة الموضوع في الجلسة المقبلة ، وتم الطلب من وزير العمل الدكتور مصطفى بيرم وضع يده شخصياً على هذا الملف للمخالفات التي تمارسها الشركة من خرق للقوانين وشبهة العمل الجبري والأعمال التعسفية التي تُمارس على العمال في هذه الشركة في موقع السفارة الأميركية في عوكر ، كما طالبنا بأن توضع دائرة تفتيش السلامة المهنية ( في وزارة العمل ) يدها على هذا الموضوع والدخول الى موقع العمل والتحقق من كافة إجراءات السلامة المهنية فيه".