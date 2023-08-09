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الراعي بحث وابي المنى تحضيرات زيارته الى الجبل في أيلول

9
AUGUST
2023
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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في مقره الصيفي في الديمان شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى على رأس وفد من المجلس المذهبي ومشيخة العقل ضم: رئيس محكمة الاستئناف الدرزية العليا القاضي فيصل ناصر الدين، القاضي غاندي مكارم، امين سر المجلس المذهبي المحامي نزار البراضعي ورئيس لجنة التواصل والعلاقات العامة في المجلس اللواء المتقاعد شوقي المصري، عضو المجلس الشيخ سامي عبد الخالق، المدير العام مازن فياض، مدير مشيخة العقل ريّان حسن ومستشار شيخ العقل الإعلامي الشيخ عامر زين الدين، يرافقهم الوزير السابق يوسف سلامة، حيث تم عرض سبل معالجة الأوضاع الروحية والوطنية المشتركة، ومساهمة الأوقاف المارونية والدرزية وغيرها في بلورة قوة اقتصادية لتثبيت ابناء الجبل في قراهم وطمأنة الشباب الى مستقبلهم.

كما تم عرض التحضيرات لزيارة البطريرك الراعي إلى الجبل والمقررة في الثامن من أيلول المقبل بمناسبة الذكرى ٢٢ للمصالحة المارونية والدرزية في الجبل، وتم تبادل مجموعة من الكتب المتعلقة بالطائفتين المارونية والدرزية. 

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