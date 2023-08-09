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في أقل من 24 ساعة... سرقا منتجعا سياحيا في البترون

9
AUGUST
2023
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة بيان جاء فيه، "بتاريخ 4-8-2023 ادّعى لدى فصيلة البترون في وحدة الدّرك الإقليمي مالك أحد المنتجعات السياحيّة ضدّ شخصين مقنّعَين يرتديان معطفَين وقفّازات، ويحمل أحدهما مسدّسًا حربياً، كانا قد حضرا على متن سيارة نوع هيونداي نوع "I 10" لون أبيض، لوحة تسجيلها من النموذج القديم، وقد دخلا الى "سّناك" المنتجع بعد خلع الأبواب، وسرقا منه حوالي /1،300/ دولار أميركيّ، و /1.500.000/ ليرة لبنانيّة وعلب سجائر، ولاذا بالفرار باتجاه منطقة البترون".

وأضاف البيان، "بالتاريخ ذاته، وبعد أقل من /12/ ساعة على حصول عملية السّرقة، ونتيجةً للمتابعة الفورية أوقفت دورية من مفرزة استقصاء الشّمال في وحدة الدرك الإقليمي المشتبه فيهما، على متن السّيّارة المذكورة، في بلدة بقرزلا- عكار، وضبطت بحوزتهما قسماً من المسروقات، وهما: ع. س. (مواليد عام 1989، لبناني) و م. س. (مواليد عام 2004، لبناني).

ولفت إلى أنّ "بالتحقيق معهما، اعترف الموقوف الثّاني (م. س.) باقدامه على القيام بعملية السّرقة برفقة شخص آخر، العمل جارٍ لتوقيفه، واعترف (ع. س.) باحتفاظه بالمسروقات".

وتابع، "كذلك، أوقفت المفرزة المدعو: - و. م. (من مواليد عام 1992، لبناني)، وهو أحد عمّال المنتجع، وذلك للاشتباه بتسهيله عملية السّرقة".

وختم البيان، "أودع الموقوفون الثلاثة والمضبوطات والسيّارة فصيلة البترون، للتوسّع بالتّحقيق وإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، عملاً بإشارة القضاء المختص".

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