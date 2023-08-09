مسابح "مجرثمة"... انذار إلى احدى المنتجعات وإلّا!

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جال مراقبو وزارة الاقتصاد والتجارة في الشمال وتم تسطير محضر ضبط بصاحب مولد في حلبا عكار لمخالفة التسعيرة الرسمية.



كما تم تسطير محضر ضبط بمنتجع في انفه لصدور نتيجة تحليل مياه المسبح تفيد بعدم المطابقة من الناحية الجرثومية.



وتوجيه انذارات لـ 3 منتجعات في القلمون وانفه لعدم مطابقة نسبة الكلور للمواصفة القياسية لمياه المسابح.

كما جال مراقبو مصلحة الاقتصاد في الجنوب بمؤازرة عناصر من امن الدولة مكتب جزين على المطاعم الكبيرة في مدينة جزين وقرى القضاء العيشية بكاسين صباح وأنان حيث تم التثبت من النظافة العامة وطريقة تحضير المأكولات وتواريخ المواد الاولية والمأكولات المحضرة وتم توجيه انذار وطلب من احدى المنتجعات التوقف فورا عن تقاضي minimum charge على الطاولات وسحب الاعلان عن وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص تحت طائلة احالة الملف الى القضاء.