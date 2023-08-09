تعاونية الموظفين تفسخ العقد نهائيا مع هذين المستشفيين!

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أعلنت المديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة عن فسخ العقد نهائيا مع مستشفى جبل عامل، "نظرا للفروقات المالية الباهظة التي يتقاضاها المستشفى من مرضى التعاونية، وذلك بموجب القرار رقم 1699/2 تاريخ 9/8/2023". وأبلغت " المنتسبين اليها والمستفيدين من تقديماتها أن الدخول الى المستشفى المذكور، في حال حصوله، يكون على مسؤوليتهم وعاتقهم".

كذلك اعلنت المديرية عن فسخ العقد نهائيا مع مستشفى "بلفو"، للسبب نفسه. واكدت "للمنتسبين اليها والمستفيدين من تقديماتها أن الدخول الى المستشفى المذكور، في حال حصوله، يكون على مسؤوليتهم وعاتقهم".