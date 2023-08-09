جريمة قتل تهز عين إبل... والسكان ينتظرون توضيحات قوى الأمن!

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بعد ست أيام على وفاته ودفنه, كشفت معلومات الـLBCI أنّ التحقيقات الأولية في وفاة الياس الحصروني, ترجح تعرضه لعملية قتل والجهات الأمنية المعنية تواصل العمل لكشف ملابسات ما حصل.

وكان الضحية الحصروني عضو المجلس المركزي منسق منطقة بنت جبيل السابق في حزب "القوات اللبنانية"، وهو وُجِد ميتاً إلى جانب سيارته في منطقة حرجية.

وقال رئيس بلدية عين إبل عماد اللوس إنّ "بلدية واهالي عين ابل يستنكرون الاعتداء الاثيم على الياس الحصروني الذي قضى بحادث مدبّر اذ تمّ اختطافه واقتياده بسيارته الى طريق مقفر حيث وجد في جلّ تحت الطريق بجانب سيارته."

وأضاف اللوس: "نطلب من القوى الامنية التي اصبح بحوزتها الدليل القاطع على عملية الاختطاف ان تقوم وباسرع ما يمكن بالكشف عن قتلة الياس الحصروني وانزال اشد العقوبات بهم حفاظاً على امن المنطقة."