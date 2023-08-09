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قسطنطين يكشف للأنباء مسار التفاوض مع "الحزب" وهذا ما قاله عن التقاطع مع المعارضة...

9
AUGUST
2023
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رأت جريدة "الأنباء" الإلكترونية أن "الاتفاق الأولي بين "التيار" و"حزب الله" قد يعني على المدى البعيد نعياً للتقاطع الحاصل بين باسيل والمعارضة، خصوصاً وأنّ الأخيرة ليست في وارد محاورة "حزب الله" وعقد التفاهمات معه، وما الهجوم الذي شنّه رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على باسيل و"حزب الله" أمس إلّا خير دليل على أنّ العلاقة بين المعارضة و"التيار" عادت إلى نقطة الصفر".

وأضافت "الأنباء": "مستشار رئيس التيار "الوطني الحر"، أنطوان قسطنطين، يُشير إلى أنّ "تفاهماً مبدئياً عقده باسيل مع "حزب الله" يقوم على تقديم "التيار" تصوّراً لقانونَي اللّا- مركزية الإدارية الموسّعة والصندوق الائتماني، مقابل إبداء "الحزب" استعداده لمناقشة الأمر".
وفي حديثٍ لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، يُشدّد قسطنطين على أنّ "الاتفاق الأولي ليس عبارةً عن مقايضة القانونَين الإصلاحيَين برئاسة الجمهورية، لكنّه يشمل أيضاً مساراً للتفاهم على اسم الرئيس، وقد يكون هذا المسار عبارةً عن تسهيلنا لاختيار الإسم، لكن الموضوع ليس مقايضة القانونَين بدعمنا لفرنجية".
ويرفض قسطنطين اعتبار التفاهم بين "التيار" و"الحزب" بمثابة نعي للتقاطع مع المعارضة، ويعود إلى إعلان باسيل الذي قال خلاله إنّ "التيار" لا يزال عند تقاطعه، لكنه تواصل مع أطراف المعارضة وشدّد عليهم على وجوب التوجّه إلى أبعد من الاتفاق على اسم جهاد أزعور، أي إلى وضع برنامج رئاسي، وهو الأمر الذي لم يحصل.
ويوضح قسطنطين تفاصيل التفاهم مع "حزب الله" والقانونَين المطلوبَين من "التيار"، ويلفت إلى أنّ "الهدف من الصندوق الائتماني الاستثمار في إمكانات الدولة بدل بيعها، على أن تُخصّص عائداته للمودعين وصغارهم بشكل خاص، والصناديق اللّا- مركزية الإدارية في المناطق، والدولة المركزية".

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