living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

استعدّوا...موجة حرّ شديدة بدءا من هذا اليوم

9
AUGUST
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
طقس صيفي معتاد ما زال يؤثر على لبنان ويترافق مع درجات الحرارة ما دون المعدلات الموسمية فيما يستمر تدفق التيارات الغربية يؤدي ذلك الى ارتفاع الرطوبة وتشكل السحب والضباب خاصة في فترات بعد الظهر. من جهة أخرى، سوف يتعرض لبنان لموجة حرّ بدءا من يوم السبت وتستمر عدة ايام وعلى ما يبدو التأثير كبير من حيث ارتفاع الحرارة جبلاً وبقاعاً، فيما ساحلا الرطوبة تزداد مع الشعور بالحرّ الشديد.
في التفاصيل...

▪️ الاربعاء
١- الحرارة: تتراوح بين ٢٤ و ٣٢ ساحلا وبين ١٦ و ٣٧ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٧ على ال ١٠٠٠ متر
٢- الجو: غائم جزئياً ويتشكل الضباب جبلاً
٣- الرياح: ضعيفة شرقية ليلاً جنوبية غربية نهاراً وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س 
٤- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٥٠ و ٨٠ ٪؜
٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٨ hpa
٦- الرؤية: جيدة
٧- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٣٠درجة

▪️ الخميس: غائم جزئياً ويتشكل الضباب جبلاً مع احتمال تساقط رذاذ والحرارة تتراوح على الشكل التالي : بين ٢٣ و ٣١ ساحلا وبين ١٥ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٦ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً جنوبية غربية نهارا وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س

▪️ الجمعة: قليل السحب والحرارة تتراوح على الشكل التالي : بين ٢٤ و ٣٢ ساحلا وبين ١٥ و ٣٨ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٩ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً جنوبية غربية نهارا وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س
 
 LBCI
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   