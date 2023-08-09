منع عرض فيلم "باربي" في صالات السينما اللبنانية.. لهذا السبب!

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علمت الجمهورية أنّ "وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد المرتضى الى الحاضرين في لقاء أمس بالديمان انّه "سيسطّر اليوم كتباً الى كل من وزارة الداخلية والامن العام والنيابة العامة التمييزية، لمنع عرض فيلم "باربي" في صالات السينما اللبنانية بعد ان وصله تقرير عنه يفيد انّه يروج لأنماط اجتماعية تتنافى مع الدين والقيم".

وخلال إجتماع الديمان أمس أحضر وزير التربية عباس الحلبي صندوقة بلاستيكية تتضمن كتب المنهاج الصيفي التي تمّ توزيعها على المدارس من الدول المانحة، لتبيان عدم صحة ما تمّ تناقله من انّها تروّج لأنماط اجتماعية تتنافى مع الدين والقيم، فتمّ فتحها.

وسُئل الحلبي عن خلفية poster واحد للكتب التي تحتوي على علم الشذوذ ومنها لعبة مونوبولي، فطلب بعض الوزراء وخصوصاً وزير الداخلية ازالتها نهائياً.

كذلك طلب الراعي الاحتفاظ بالصندوقة التي قال انّه سيعرضها على الجهات المسؤولة في المدارس الكاثوليكية.