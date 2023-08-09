عناوين الصحف ليوم الأربعاء 9 آب 2023

الأخبار: معركة تحديد مهام اليونيفل
حوار حزب الله والتيار: بدء مرحلة أوراق العمل
موازنة 2023: تصفية القطاع العام
الديار: لقاء الديمان «الحكومي» يدعو لـ«رئيس إنقاذي» و«الخارجية» تُنجز الاتفاق على «داتا النازحين»
لبنان يحدد المهمة جنوباً امام ممثلي دول مجلس الأمن: إظهار حدود لا ترسيم
نداء الوطن: الجيش يجول بوفد ممثلي مجلس الأمن... وإسرائيل تتوعّد لبنان
"حزب الله" وباسيل يطبخان "صفقة" والراعي لوفد ميقاتي: الرئاسة أولاً
البناء: غالنت يفشل باحتواء ذعر الأيام الأولى للمواجهة وفق سيناريو جيش الاحتلال… وشحادة يوضح / اجتماع الديمان التشاوري صورة تذكارية… وبوحبيب يعلن الاتفاق على تسليم داتا النازحين / باسيل: اتفاق أولي مع حزب الله على مسار اسم توافقي وتسهيل الاسم مقابل مطالب وطنية
اللواء: «بيان أخوي» من الديمان لحفظ الصيغة والأسرة والطائف
باسيل يكشف عن ثمن تسهيل اسم الرئيس.. واتفاق دبلوماسي لتسليم داتا النازحين
النهار: "مسار مرشح توافقي" بين طرفي مار مخايل؟
الجمهورية: ميقاتي يستظل بالديمان والراعي بالدستور
l'orient le jour: À la demande du pape François, MBZ veut réunir Zelensky et Poutine lors de la COP28