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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 9 آب 2023

9
AUGUST
2023
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الأخبار: معركة تحديد مهام اليونيفل

حوار حزب الله والتيار: بدء مرحلة أوراق العمل

موازنة 2023: تصفية القطاع العام

 

 

 

الديار: لقاء الديمان «الحكومي» يدعو لـ«رئيس إنقاذي» و«الخارجية» تُنجز الاتفاق على «داتا النازحين»
لبنان يحدد المهمة جنوباً امام ممثلي دول مجلس الأمن: إظهار حدود لا ترسيم

 

 



نداء الوطن: الجيش يجول بوفد ممثلي مجلس الأمن... وإسرائيل تتوعّد لبنان
"حزب الله" وباسيل يطبخان "صفقة" والراعي لوفد ميقاتي: الرئاسة أولاً

 

 

 


البناء: غالنت يفشل باحتواء ذعر الأيام الأولى للمواجهة وفق سيناريو جيش الاحتلال… وشحادة يوضح / اجتماع الديمان التشاوري صورة تذكارية… وبوحبيب يعلن الاتفاق على تسليم داتا النازحين / باسيل: اتفاق أولي مع حزب الله على مسار اسم توافقي وتسهيل الاسم مقابل مطالب وطنية

 

 

 

 

اللواء: «بيان أخوي» من الديمان لحفظ الصيغة والأسرة والطائف
باسيل يكشف عن ثمن تسهيل اسم الرئيس.. واتفاق دبلوماسي لتسليم داتا النازحين

 

 

 

النهار: "مسار مرشح توافقي" بين طرفي مار مخايل؟

 

 

 

 

الجمهورية: ميقاتي يستظل بالديمان والراعي بالدستور

 

 

 


l'orient le jour: À la demande du pape François, MBZ veut réunir Zelensky et Poutine lors de la COP28

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