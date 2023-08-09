«الخارجية» تُنجز الاتفاق على «داتا النازحين»

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مما جاء في مانشيت الديار:

في ملف النزوح السوري، التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب وفداً من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتوصل اللقاء بحسب ما اعلن بو حبيب الى اتفاق بين لبنان ومفوّضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR حول تسليم الداتا التابعة لجميع النازحين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية.

وقال: يأتي ذلك بعد مسار طويل من التفاوض بدأ منذ عام، ونحن اليوم نشهد ختام هذه المرحلة الشاقة من المفاوضات، من خلال ما اتّفقنا عليه حول تسليم الداتا، التي يعتبرها لبنان حقاً سيادياً، كما أنّ هذا الاتفاق يخدم مصلحة الطرفين اللبناني والأممي.