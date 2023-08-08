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اللبناني الكندي انطوان نحاس سفيرا للسلام لدى Universal Peace Federation

8
AUGUST
2023
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مرة جديدة يثبت الاغتراب اللبناني نجاحه في الخارج محققًا بصمات متميزة في مجالات مختلفة وهذه المرة من بوابة الاعمال الانسانية، الاجتماعية والخدماتية حيث تمّ تعيين الكندي اللبناني انطوان نحاس سفيرًا  للسلام لدى منظمة اتحاد السلام العالمي  LA FÉDÉRATION UNIVERSELLE DE PAIX وذلك في احتفال اقيم للمناسبة في مركز المنظمة الدولية في مونتريال بحضور رئيسها في كندا فرانكو فامولارو ومنسقة مقاطعة كيبيك ايزابيل بولان وحشد كبير من الشخصيات السياسية والرسمية والفعاليات الجاليوية.

وألقى فامولارو كلمة في المناسبة استعرض فيها نشاطات المنظمة وأهمية الدور الذي يلعبه سفراء السلام في العالم، منها الانساني والاجتماعي وحقوق الانسان والرعاية العائلية كما ونشر مبادئ السلام بين الشعوب مثنياً على الدور الانساني والخدماتي الذي يقوم به نحاس من خلال جمعية اندية الليونز والجمعيات الاخرى التي يهتم بشؤونها شاكرا له النشاطات والمبادرات الانسانية التي قام بها ولما يزل منذ أكثر من ثلاثين عاما.

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