لهذا السبب لم يحضر نصار اجتماع الديمان اليوم

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أكّد وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار أنّ "القطاع الخاص والانتشار أثبتا أنهما العمود الفقري للنمو الإقتصادي وعصب الحركة السياحية، وقد بلغ عدد السياح والمغتربين الوافدين الى لبنان مليونا ومئتَي ألف شخص منذ يومين".



وفي مؤتمر صحافي، توقّع "الوصول الى مليونّي شخص، علمًا أنّ هذا الأمر يسجل نموًا بنسبة 30% ويشكل مؤشرًا إيجابيًا كون لبنان يتمتع بمقومات اقتصادية للفصول الأربعة".



وعن عدم حضوره اجتماع الوزراء في الديمان، قال نصار: "أريد أن أوضح أنني اعتذرت منذ أسبوعين عن عدم حضور هذا اللقاء لأسباب ميثاقية دستورية بحتة بالشكل وليس بالسياسة، علمًا أنّ علاقتنا مع الديمان والبطريرك عمرها أكثر من خمس وعشرين عامًا".وأضاف، "نأمل أن نكمل هذا الصيف مع استقرار أمني وسياسي بالرغم من الأحداث في صيدا، وهنا نشكر الجيش اللبناني والقوى الأمنية على جهودها من أجل إستقرار الأمن في جميع المهرجانات في كل المناطق وهذا أمر مطمئن".