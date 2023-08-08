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أرقام مشجّعة لحركة مطار بيروت خلال شهر تمّوز

8
AUGUST
2023
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حقّقت حركة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت ارتفاعاً إضافياً بأعداد المسافرين من وإلى لبنان خلال شهر تموز الفائت الذي شهد زيادة ملحوظة بأعداد الركاب لا سيما الوافدين منهم، حيث بلغ مجموع الركاب خلال الشهر السابع من العام الجاري 924 ألفاً بزيادة 12,15 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي 2022، وبذلك يرتفع المجموع العام للركاب عبر المطار منذ مطلع العام 2023 وحتى نهاية شهر تموز إلى أربعة ملايين و109 آلاف و962 راكباً مقابل ثلاثة ملايين و 392 ألفاً و 704 ركاب في الأشهر السبعة الأولى من العام 2022 اي بزيادة 21,14 بالمئة.

وقد توزّعت حركة المطار خلال شهر تموز 2023 على الشكل التالي:

المسافرون:

ارتفع عدد الوافدين إلى لبنان بنسبة 8,79 بالمئة وسجل 504 آلاف و 26 راكباً، كذلك ارتفع عدد المغادرين من لبنان بنسبة 16,64 بالمئة وبلغ 419 ألفاً و 398 راكباً، في حين انخفض عدد ركاب الترانزيت بنسبة 45,11 بالمئة وسجل 579 راكباً.

 وبالتالي يكون مجموع المسافرين من والى لبنان خلال شهر تموز قد بلغ 924 ألفاً و3 ركاب مقابل 823 ألفاً و907 ركاب في تموز 2022 أي بزيادة 12,15 بالمئة.

حركة الطائرات:

بلغ مجموع الرحلات الجوية لشركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية التي استخدمت المطار خلال تموز الفائت 6544 رحلة (بزيادة 8,2 بالمئة عن تموز 2022) منها 3271 رحلة وصول إلى لبنان (بزيادة 8,31 بالمئة ) و3273 رحلة إقلاع من لبنان (بزيادة 8 بالمئة).

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