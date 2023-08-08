عقل: اللامركزية المالية هي حل أساسي لجميع مناطق لبنان

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غرد المحامي وعضو المكتب السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل عبر تويتر:

"اللامركزية المالية هي حل أساسي لجميع مناطق لبنان:

-المداخيل المالية تؤمن بنسبة% من الجباية الضرائبية العامة

-جباية محلية، كرسم التسجيل العقاري الذي يُدفع مباشرةً للمنطقة وليس للمالية العامة

-حرية الصرف إنمائياً واستثمارياً بقرار محلي مستقل

-لإدارة المحلية المباشرة تؤمن شفافية وتقلل من مخاطر الفساد...

هذا غيض من فيض تفاصيل تقنية وقانونية عديدة لملف اللامركزية... وعلى كل لبناني أن يعرف أن هذا الحل الأهم لإعادة بناء دولة الأوادم بعيداً عن دويلات الزعران."







