السيد يسأل: "فهل يمكن اعتبار سلامة مخطوفاً في هذه الحالة؟! أم هي المسرحية ذاتها تتكرر"

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غرد النائب جميل السيد عبر تويتر:

"خبر اليوم: " لم تتمكن محامية الدولة من ابلاغ رياض سلامة بالمثول امام الهيئة الاتهامية في جلسة غداً الاربعاء لعدم العثور عليه"!! اذا صحّ هذا الخبر، فالمعروف أن رياض سلامة لديه حراسة من الجيش وقوى الامن الداخلي، علماً بأنه لم يعد له الحق بأي حراسة رسمية بعد إنتهاء خدمته في مصرف لبنان، فكيف لم تعثروا عليه لتبليغه؟! إلا اذا اعلن الجيش والامن الداخلي انه لم تعد هنالك حراسة عليه، فهل يمكن اعتبار سلامة مخطوفاً في هذه الحالة؟! أم هي المسرحية ذاتها تتكرر بين مافيا السياسة والقضاء؟!"