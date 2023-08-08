خاص - حجة رياض سلامة ساقطة فأين حلقة التبليغ المفقودة؟

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مع تأكيد مصادر قضائية أنَّ تبليغ رياض سلامة بالنسبة لجلسة الغد تقع على عاتق الهيئة الإتهامية المناوبة في بيروت، علم tayyar.org أن محامي سلامة حافظ زخور تبلغ بالدعوة لحضور جلسة الإستجواب غداً.

أما عدم تبلغ رياض سلامة نتيجة عدم العثور على عنوانه، فباطل طالما أن العناوين معروفة سواء في الرابية أو الصفرا. وبالتالي فإن التساؤل المطروح هو أين فقدت حلقة تبليغ سلامة، فهل هي لدى قلم الهيئة الإتهامية الذي أرسل التبليغ أم لدى الضابطة العدلية؟؟

وهل نشهد غداً على حلقة جديدة في مسلسل استمرار هرب سلامة من القضاء، طالما أنه كان واضحاً أن حضوره غداً سيؤدي إلى توقيفه؟