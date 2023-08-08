الوزير باسيل: إتفاق أولي مع "الحزب"... تسهيل الإسم مقابل مطالب وطنية ونتواصل مع الجميع

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أشار رئيس التيار الوطني الحرّ الوزير جبران باسيل في مؤتمر صحافي على اثر اجتماع المجلس السياسي إلى أنّ "الحوار يجب أن يكون مرتبطًا بأجندة محددة وزمن معين حتى لا يكون مضيعة للوقت ونحن كتيار نتواصل مع أكثرية الاطراف حتى لا نقول جميعهم".

و أضاف: "لا إمكانية لانتخاب رئيس إلا بالتفاهم ونعوّل على الحوار اللبناني - اللبناني ومنذ الأساس قلنا إن البرنامج هو أساس التفاهم".

وقال الوزير باسيل: "حصل مؤخرًا اجتماع مع فريق التقاطع حتى لا نبقى في موقع طرح مرشح مقابل آخر من دون اتفاق على تصور ونتمنى ألّا ينقطع الحوار والدعوة مفتوحة ودائمة".

ولفت باسيل إلى أنّ "المطروح مع الحزب ليس تراجعًا أو تنازلًا أو صفقة أو تكويعة بل عمل سياسي، وما تحدثنا عنه هو لكل اللّبنانيين وليس للتيار من قانون اللامركزية الادارية والمالية الموسعة وقانون الصندوق الإئتماني اللذين نطلب اقرارهما سلفًا الى برنامج العهد".

وكشف عن "إتفاق أولي مع حزب الله على مسار إسم توافقي وتسهيل الإسم مقابل مطالب وطنية وما زلنا في بداية الحوار مع الحزب وتقدّمنا بأفكار ننتظر ردّه عليها".

وأشار إلى أنّ "الصندوق الائتماني يُحدّد ما لدى الدولة من أموال وقدراتها على جذب الإستثمار وهو ملك للدولة اللبنانيّة مئة في المئة".

وختم باسيل: "استحقاق رئاسة التيار هو في 10 ايلول وفي 10 آب يفتح باب الترشيح وادعو كل تياري يرى في نفسه القدرة او الاهلية او اذا لم يكن راضيًا على اداء قيادة التيار فهذه فرصته للترشح ونحن التيار الوحيد في لبنان حيث لا تنتخب الرئيس فئة محددة بل كل المنتسبين".