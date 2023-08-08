أين رياض سلامه؟!

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فيما كانت الهيئة الإتهامية في بيروت قد حددت جلسة لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة يوم غد الأربعاء وذلك بعد فسخ قرار قاضي التحقيق شربل أبو سمرا بتركه المستأنف من رئيسة هيئة القضايا هيلانة اسكندر، أفادت معلومات قضائية لل lbc بأن سلامة لم يتبلغ بعد بموعد الجلسة، علمًا أن الجهة المعنية بالتبليغ هي الهيئة الإتهامية التي عينت موعد الجلسة والتي من المفترض أن يحضرها سلامة إلى جانب هيئة القضايا.



كما كشفت معلومات الجديد أن محامية الدولة تحت اشراف القاضية هيلانة اسكندر لم تتوصل الى مكان اقامة حاكم مصرف لبنان السابق وما زال البحث جار ٍ عن عنوان لابلاغ سلامة موعد جلسة الغد امام الهيئة الاتهامية.