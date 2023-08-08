المرتضى تابع مع سعد تنفيذ أكبر كتاب في العالم

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اطلع وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في المكتبة الوطنية- قصر الصنائع، من رئيس المجلس الثقافي اللبناني والإغترابي الإعلامي "فادي رياض سعد"، على مراحل العمل التي أُنجزت والمتعلقة بتنفيذ وطباعة “أكبر كتاب في العالم – رواد من بلاد الأرز”لاسيما المراحل المتبقية، لإنجاز المشروع بالكامل المتوقع أن تنتهي أعمال تنفيذه في شهر تشرين الأول 2023، حيث سيتم إطلاقه برعاية الوزير المرتضى ورعاية وزارة الثقافة في المكتبة الوطنية.

كما تقدم سعد إلى الوزير المرتضى "بالشكر الكبير" بإسمه وبإسم جمعية الرابطة الخيرية في عين زحلتا وفرقة "ممنوع اليأس" للعمل المسرحي، على رعايته للحفل الفني الذي أقيم في عين زحلتا يوم السبت الماضي في المدينة الكشفية، في إطار نشاطات صيف 2023.