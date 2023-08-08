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‏ Extreme Energy في نسخته الثالثة في شبروح من تنظيم "لَ كسروان"

8
AUGUST
2023
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يستضيف سد شبروح، للسنة الثالثة على التوالي، نشاط Extreme Energy Event 3rd Edition ، برعاية وزارة الطاقة والمياه ومن تنظيم جمعية "لَ كسروان" التي تترأسها نائبة كسروان - الفتوح ندى البستاني خوري، بين 11 و13 آب الجاري.

يُنظّم هذا النشاط الرياضي السياحي الترفيهي محترما كل الشروط البيئية ومحافظا على سلامة المياه وعلى السلامة العامة.
يشمل برنامج هذا النشاط الترفيهي الرائد Hiking في طبيعة جرود كسروان مع سباق ترياتلون يتضمن بالتراتبية سباحة ودراجات هوائية وينتهي بالركض في محيط السدّ. ويُختتم بتوزيع الجوائز الأحد 13 آب الساعة 7 مساءً.
ولأن النشاط يحمل إسم Extreme Energy لا يغيب عن بال المنظمين الـExtreme Sports، والأساس الـ Bunji Jumping فوق المياه من إرتفاع 80 مترا ليعيش المشاركون شعور المغامرات مع فريق من المتخصصين يهتمّون بأدق شروط السلامة العامة، ومع فرصة لإستكشاف كسروان وشبروح وفاريا من الأعالي عبر المنطاد.
يتناسب Extreme Energy مع كل الأعمار والأذواق. فمحبّو التخييم في الطبيعة سيتمتعون في مخيم تحت النجوم، وفي الوقت نفسه وفي الساحات حول السدّ سيتوزع العارضون لكل أنواع المأكولات. كما خُصّصت مساحة للأولاد لمتابعة مسرحية kazadoo ، السبت 12 آب الساعة 6 مساءً، بالإضافة الى الألعاب على أنواعها على إمتداد أيام هذا النشاط الترفيهي.
ومحبو السهر على موعد مع السهرات حتى الفجر. فليلة الجمعة 11 آب ستكون By Palms والفنان برهان الشعّار، وليلة السبت 12 آب مع 8eme art والفنانين فرج حنا وتامر نجم. والختام الأحد by elefteriades مع الأسطورة طوني حنا وبلال The Gipsy Prince والمطربة فاديا نجم.

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