"الجرائم" الى تراجع في لبنان...

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صـدر عـن المديريّـة العامّـة لقـوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبة العلاقات العامّة بيان جاء فيه: "تُعمّم المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي جدولًا إحصائيًّا حول بعض الجرائم الهامّة المُرتكبة خلال أول 7 أشهر من العام 2023، بحيث يوضح تراجعًا ملحوظًا مُقارنةً مع الأشهر ذاتها من العام المنصرم".



وأضاف، "كما جرى توقيف 7,435 شخصًا في خلال هذه الفترة".



وتابع، "كذلك، تجدر الإشارة إلى أنّه وفي خلال شهر تموز المنصرم، شهدت نسبة الجريمة تراجعًا عما كانت عليه من الشهر ذاته من العام الماضي بنسبة 36%".

وتؤكّد المديريّة العامّة في بيانها أنّه "على الرّغم من الظّروف الصّعبة التي يمر فيها لبنان، فإنَّ عناصرها على أهبّة الاستعداد للقيام بواجباتهم الأمنيّة لتأمين حماية اللّبنانيين والسيّاح والمقيمين على مختلف الأراضي اللّبنانية، وذلك بالتّعاون والتّنسيق مع مختلف الأجهزة العسكرية والأمنيّة. وهي تدعوهم إلى التحلّي بروح المسؤولية من خلال التّعاون معها لجهة الإبلاغ عن الجرائم التي يشاهدونها على رقم الطوارئ /112/، وأن يحرصوا كلّ الحرص على تطبيق القوانين النّافذة واحترامها، فالأمن مسؤوليّة مشتركة".